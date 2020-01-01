دجلة يكشف سر تعثر انتقال محمد عبد العاطي للزمالك

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:45 ص
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
غدير أحمد
كشف محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، كواليس مفاوضات نادي الزمالك لضم محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الدجلاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال عبد الواحد في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" إن إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات رسمية مع مسؤولي وادي دجلة للتعاقد مع عبد العاطي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم الاتفاق على النواحي المالية.

وأكد محمد عبد الواحد أن وادي دجلة يرحب برحيل اللاعبين في حالة وصول عروض مالية جيدة، مثبما حدث مع أحمد زيزو الذي انتقل إلى صفوف نادي الزمالك، ومحمد محمود ومحمد شريف المنضمان للنادي الأهلي.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية، أن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، اشترط الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه مصري مقابل الاستغناء عن محمد عبد العاطي، في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن نادي الزمالك يسعى حاليا لضم نبيل عماد “دونجا”، لاعب وسط فريث بيراميدز، لتدعيم صفوفه، بعدما تعثرت صفقة عيد العاطي.

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