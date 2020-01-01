تعرف على عدد مشاهدات أغنية إليسا الجديدة "صاحبة رأي" (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر


حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاع الكليب تحقيق أكثر من 1,873,716  مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحه.

ونال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.

كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

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