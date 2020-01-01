موعد مباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، لقاء نادي أوليمبيك ليون الفرنسي ضد مضيفه يوفنتوس الإيطالي، في إطار مواجهات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقن، بفوز ليون بهدغ نظيف، في المواجهة التي أقيمت بملعب "جيرلان" في شهر فبراير الماضي.

ويسعى النادي الفرنسي للحفاظ على فارق الهدف وانتزاع بطاقة ربع النهائي، فيما سيعمل رفاق كريستيانو رونالدو على تعويض فارق الهدف، وبلوغ الدور التالي.

وتقام المباراة يوم الجمعة 7 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

وسيواجه المتأهل من تلك المباراة، المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في الدور ربع النهائي.

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