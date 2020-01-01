فايلر يصدم ثنائي الأهلي ويرفض عودتهم للفريق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:51 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، رفضه عودة الثنائي صلاح محسن مهاجم الفريق، وناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، المعارين لصفوف سموحه، حتي نهاية الموسم الجاري.

واخبر فايلر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، ضرورة استمرار إعارة الثنائي لمدة موسم جديد، من أجل الحصول على المزيد من الخبرات، واستمرار مشاركتهم أكبر قدر ممكن في الدوري المصري الممتاز.

وجاء لناصر ماهر العديد من العروض للاحتراف الخارجي ولكن لم يوافق على الرحيل، ومازال لديه عرض من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى ، ونفس الأمر بالنسبة لزميله صلاح محسن.

وفي سياق متصل تعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب، ليكون أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ناصر ماهر، وزميله صلاح محسن لصفوف فريق سموحة السكندري من بداية الموسم الجاري.

وقرر رينيه فايلر عودة الثنائى محمد شريف المعار إلى إنبى وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء إعارتهما، خصوصا بعد ما ظهرا بمستوى جيد فى الفترة السابقة قبل توقف الدورى

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