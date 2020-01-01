خاص.. أبطال حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" ينتهون من التصوير بعد أسبوع (صور)

"الفجر الفني"

















احتفل أبطال وصناع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والذى تقوم ببطولتها الفنانة حنان مطاوع، بقرب انتهاء تصوير أحداث العمل وذلك فى بلاتوه التصوير داخل مدينة الانتاج الاعلامى وتم تقطيع تورتة العمل بحضور عدد من الأبطال والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن.وقال السيناريست أمين جمال في تصريح خاص لـإن التصوير سينتهي بعد أسبوع، استعدادًا لعرض المسلسل في نهاية شهر أغسطس المقبل.وكان أمين جمال قد كشف من قبل لـ"الفجر الفني" بأن حكاية "أمل حياتي" من تأليفه هو وشريف يسري وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث حول فتاة من منطقة الجمالية.حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.يذكر أن أمين جمال سبق وشارك في حكايات مسلسل إلا انا من خلال حكاية بنات موسى التي تم عرضه قبل بداية شهر رمضان الماضي وحقق نجاحات ساحقة.