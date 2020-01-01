تشيلسي يقترب من هافيرتز بـ80 مليون

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:11 ص
هافيرتز
هافيرتز
غدير أحمد
يرغب نادي تشيلسي في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو:" أن تشيلسي بدأ بالفعل مفاوضات مع الدولي الألماني، لتحديد مطالب اللاعب لإتمام الصفقة".

وأضاف:" ويرغب تشيلسي في دفع 80 مليون يورو، بجانب الاضافات، وذلك من أجل التوقيع، وقد تم الإتفاق مع اللاعب على الشوط الشخصية".

واوضحت عدة تقارير:" أن هافيرتز سيوقع على عقد مع تشيلسي لمدة 5 مواسم، في حين سيحصل على راتب قدره 9 ملايين يورو سنوياً".

ويلعب هافيرتز مع الفريق الأول لليفركوزن منذ عام 2016، وخاض مع الفريق 148 مباراة وسجل 45 هدفاً وصنع 31، وينتهي عقده في صيف 2022.

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