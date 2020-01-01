تشيلسي يقترب من هافيرتز بـ80 مليون

يرغب نادي تشيلسي في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف الصحفي فابريزيو رومانو:" أن تشيلسي بدأ بالفعل مفاوضات مع الدولي الألماني، لتحديد مطالب اللاعب لإتمام الصفقة".





وأضاف:" ويرغب تشيلسي في دفع 80 مليون يورو، بجانب الاضافات، وذلك من أجل التوقيع، وقد تم الإتفاق مع اللاعب على الشوط الشخصية".





واوضحت عدة تقارير:" أن هافيرتز سيوقع على عقد مع تشيلسي لمدة 5 مواسم، في حين سيحصل على راتب قدره 9 ملايين يورو سنوياً".





ويلعب هافيرتز مع الفريق الأول لليفركوزن منذ عام 2016، وخاض مع الفريق 148 مباراة وسجل 45 هدفاً وصنع 31، وينتهي عقده في صيف 2022.



