بشرى سارة لمصابي فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:14 ص
فيروس
فيروس
أمنية فوزي
أوضح الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، أن مصر صاحبة تاريخ عريق في صناعة الدواء منذ 1939، منوها أن أهم العقبات في تصدير الأدوية هو سعر بيع بلد المنشأ، فضلا عن عملية التسجيل الطويلة للمصانع والتفتيش والذي يمتد لعامين.

واستنكر حافظ، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن تصدير الدواء للخارج يحتاج إلى إجراءات تسجيل تقترب من عامين، موضحا أن في الخارج الأمر لا يستغرق سوى 6 شهور فقط.

وأعلن حافظ بشرى سارة، للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن أحد الأدوية المصرية له تأثير سحري على كورونا وتتم التجارب عليه وسعره لا يتخطى 15 جنيها، وسيتم تجربة لقاح مصري خلال الفترة المقبلة تم تطويره بمصنع 6 أكتوبر وسيتم تجربته على 500 شخص من الأصحاء على أن تظهر النتائج منتصف سبتمبر.

وأشار حافظ إلى أن التجارب الأولى للقاح كورونا المصنوع في مصر نتائجها جيدة وسوف نطرحه خلال شهر ونصف أن نجح بشكل كامل.

تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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