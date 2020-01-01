الري تكشف مستجدات أزمة سد النهضة (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تعليقا على قرار تأجيل المفاوضات بعد أن كان مقررًا استئنافها، قائلًا إن جلسة اليوم جاءت بناء على دعوة من الاتحاد الإفريقي وطبقا لمخرجات قمة 21 يوليو الجاري "القمة الإفريقية المصغرة".





وكشف "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث" عن أن الاجتماع شهد مشاركة كافة المراقبين والخبراء الأفارقة.





وأكد أن الجانبين المصري والسوداني، أعربا عن شواغلهما تجاه الخطوة الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا تجاه الملء الاولي بشكل منفرد، مؤكدًا أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن قلقهما وتوجسهما من تلك الخطوات المتخذة من قبل أديس أبابا في ظل وجود جولات مفاوضات.





وأشار إلى أن الاجتماع لم يستغرق وقتًا طويلًا وتم الاتفاق في النهاية على منح فرصة للدول الثلاث بشكل منفرد لعقد مشاورات داخلية على أن تستأنف المفاوضات عقب عيد الأضحى المبارك في الثالث من أغسطس عازيًا تلك المهلة للمشاورات الفردية لكون بعض الأطراف ارتأت أن تمنح فرصة لمراجعة بعض المواقف لاتخاذ موقف مناسب.





وأضاف، أن مصر متمسكة بأي فرصة مفاوضات ونقاشات حتى إذا قامت إثيوبيا بخطوات أحادية وذلك لان الاتحاد الأفريقي هو الراعي لتلك المفاوضات وبالتالي هناك تقدير للاتحاد موقفة كراعي للمفاوضات، مؤكدًا أن تمسك القاهرة باستمرار المفاوضات لا يتناقض مع التصرفات الأحادية لإثيوبيا لأن ما تم هو ملء أولي بماسحة 5 مليارات متر مكعب فقط لكن يبقى السؤال ماذا عن القادم والسنوات القادمة؟ وفترات الجفاف؟ وتأثير ذلك على دول المصب خاصة مع شكوي السودان من تأثرها بهذا الملء غير المتفق عليه وبالتالي نحتاج للنظر في هذه الأمور يجب في النهاية التوصل لاتفاق قانوني ملزم.



