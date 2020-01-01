نضال الشافعي لـ"الفجر الفني": أفضل البطولة الجماعية.. ولهذه الأسباب تحمست لـ"زانزنة 7" (حوار)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر

استطاع أن يكون قاعدة شعبية كبيرة، من خلال أدواره المتنوعة المتميزة، فهو دائماً يبحث عن الجديد، قدم الدراما والتراجيدي وأيضاً الكوميدي، وفي كل مرة قادر على إقناع الجمهور بأدائه، حقق رصيداً إضافياً في مشواره الفني وذلك بعد مشاركته في مسرحية "الملك لير"، مع النجم يحيي الفخراني، وأشاد الجميع بدوره، حاليا يستعد لعرض فيلمه الجديد "زنزانة 7"، مع النجم أحمد زاهر.

التقي "الفجر الفني" بالفنان نضال الشافعي، وكشف لنا أسباب مشاركته في "زنزانة 7"، تفاصيل شخصيته في العمل، كيف كان التعاون مع أحمد زاهر، الأعمال الفنية الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الأمور الخاصة به.

وإلى نص الحوار:

في البداية .. ما الذي حمسك للمشاركة في فيلم زنزانة 7؟
هناك عدة عوامل حمستني للمشاركة في فيلم "زنزانة 7"، أولها الورق فهو لفت انتباهي بشكل كبير، فالورق مكتوب بشكل قيم ومختلف، وبه مشاهد تمثيلية واكشن وإثارة جذابة وملفتة، فالاستاذ حسام موسي قدم تركيبة جميلة جداً على مستوي السينما وعلى المستوي التجاري، بالإضافة إلى وجهة نظر المخرج إبرام نشأت التى أعجبت بها كثيراً، وعندما علمت أيضاً بباقي نجوم العمل سعدت جداً، واتحمست كثيرا عندما علمت أن النجم أحمد زاهر يشارك في العمل معي.


ماهي تفاصيل شخصيتك في العمل؟
أجسد شخصية منصور العايق وهو شاب شقي صاحب "الكومي"، الذى يلعب دوره الفنان أحمد زاهر وخلال الأحداث تحدث صراعات بينهما ونتعرف على مدي صداقتهم وهل هى حقيقية أم لا.


الفيلم يعتبر بطولة جماعية وبه عدد كبير من النجوم .. تعليقك على ذلك؟
اعتبر أن البطولة الجماعية أفضل بكثير من البطولة الفردية، ذلك لأن الجمهور يحبذ البطولة الجماعية وكذلك الحال بالنسبة للممثلين، فالجمهور يكون متاح له أن يشاهد النجم الذي يفضله، وبالنسبة للممثلين تخلق بينهما روح المنافسة والتشجيع على إظهار أفضل ماعندك، فتعتبر كمباراة تمثيلية.


كيف كان التعاون مع النجم أحمد زاهر؟
أحمد زاهر من النجوم الكبار المحترفين، وأنا سعدت جداً بالعمل معه، فهو صديق لي عندما كنا في المعهد وعملنا مع بعض في مشاريع التخرج، وأنا سعدت جدا أنني هنرجع نشتغل مع بعض في الاحتراف، وأحمد كواليسه ممتعة وفيها ضحك وتسلية وتفكير ومناقشة.


ماهي أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟
تعد مشاهد الأكشن بيني وبين أحمد زاهر من أصعب المشاهد التى واجهتني أثناء التصوير، لأنها تحتاج إلى تركيز وإتقان كبير.


متي سيتم طرح الفيلم ..وهل تري أن طرح الفيلم في هذا الوقت ظلم له؟
حتي الآن لا أعلم بالوقت المحدد للفيلم، ولكن هو في مراحله الأخيرة، لو انتهي قبل العيد سوف يتم طرحه في العيد، غير ذلك سيتم طرحه بعد العيد، معظم الأفلام التى هتعرض في عيد الأضحى المبارك هتظلم بسبب النسبة القليلة التى فرضتها أزمة كورونا.


هل يوجد لديك خلال الفترة المقبلة؟
لدى مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري و ماجدة زكي وهشام سليم ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.


ماهي أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلى قلبك وتعتبرها نقلة في مشوارك الفني؟
يعتبر مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، من أقرب الأعمال إلى قلبي، وذلك بسبب وجود الزعيم عادل إمام، فكان فضل ربنا على إني وقفت أمام الزعيم، ويعتبر هذا العمل نقلة نوعية كبيرة في مشواري الفني، لأن عادل إمام له شعبية كبيرة من الجمهور، فكان هذا العمل بمثابة النور على كل الشباب الذي شارك فيه. 


ما معايير اختيار نضال الشافعي للدور المقدم له؟
لابد أن تتوفر العناصر الكفء من ورق وإخراج وإنتاج، حتي يخرج العمل بشكل جيد، كنت قديما اعتمد على الورق فقط، ولكن اكتشفت أن عامل الإخراج والإنتاج لهما تأثير كبير على العمل.

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