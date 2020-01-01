برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن نادي برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع البرتغالي دييجو دالوت، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد.





وأوضحت التقارير، أن برشلونة يستهدف اللاعب لتدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق، والمتواجد به مواطنه نيلسون سيميدو.





وانضم دالوت لصفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2017 من نادي بورتو البرتغالي، مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.





وشارك اللاعب في 34 مباراة بقميص مانشستر يونايتد بجميع البطولات، خلال الموسمين الماضيين، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف أخرى.



