أودينيزي يقضي على أحلام الأهلي ويخطف صفقة الموسم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:17 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
يخطط مسؤولو نادي أودينيزي الإيطالي، لضم رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي.

من جانبه كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن رغبة أودينيزي في حسم صفقة رمضان صبحي خلال الموسم الجديد، بعد نهاية إعارته إلى الأهلي المصري.

وأكد الموقع الإيطالي أن رمضان صبحي يرتبط بعقد مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، كما أن ناديه يرحب ببيعه مقابل 7 ملايين يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مسؤولي أودينيزي لم يتحركوا بعد لحسم صفقة رمضان صبحي، لكن هناك اتجاه لبدء التفاوض مع الجناح الدولي لمنتخب مصر.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انضم للأهلي المصري في يناير 2019، قادمًا من هيديرسفيلد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الماضي، ثم جدد الأهلي إعارته لموسم آخر.

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