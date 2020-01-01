فايلر: الأهلي يحتاج لـ3 مباريات ودية

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بأن الفريق الأحمر بحاجة لخوض ٣ مباريات من أجل التجهيز للعودة لمباريات الدوري وخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية قناة النادي الأهلي بأن لاعبو الفريق الأحمر دخلوا في جو التدريبات بشكل جيد للغاية.





وتابع بأن الفريق سيكون جاهز بشكل قوي لاستئناف مباريات الدوري الممتاز عقب عودته.





وأشار بأن الجهاز الفني للفريق يعمل على حل مشاكل اللاعبين، وليس لاعب بعينه.





وزاد بأن هناك مجموعة من اللاعبين لا تتواجد مع الفريق بسبب الإصابات ولكن نركز مع المتواجدين لتحقيق أفضل النتائج.











