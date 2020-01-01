فايلر: المستوي الفني جيد وتأكدت من عظمة الأهلي وجماهيره

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:12 ص
فايلر
فايلر
محمد الصو
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه التام على مستوى الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك تقصير ولكن الإيجابيات بالنسبة لي أكثر من السلبيات، وسيكون هناك تطور أكثر فور العودة للمباريات".

وتابع: "راضٍ عن مستوي الأهلي بنسبة ٧٥%، والـ ٢٥% المتبقية ستتحقق بعد عودة الدوري، وسأبذل أقصى جهد للوصول بالمستوى إلى أفضلية أكثر".

واختتم: "الفكرة اللي كانت في دماغي اتاكدت منها بعد ما رجعت مصر وهي ان جمهور الاهلي عظيم والنادي الأهلي عظيم".

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