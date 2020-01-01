الشناوي يتمني خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنظام القديم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
يرى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين أفضل بكثير من خوض الدور ذاته من مباراة واحدة.

الشناوي قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية قناة الأهلي :"خوض نصف نهائي دوري أبطال من مباراتين أفضل بكثير من مباراة واحدة".

وأضاف :"حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية فإن الإمر يكون بين يديك من أجل التعويض على ملعبك".

وتابع :"خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة أمر صعب، ومن الأفضل أن تقام على النظام القديم".

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