ورطة كبيرة في برشلونة قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:56 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
تلقى عشاق ومحبو برشلونة الإسباني، صدمة كبيرة قبل مواجهة نابولي الإيطالي، في العالم إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تحدثت صحيفة "ماركا"، عن تعرض رونالد أراخو مدافع برشلونة، تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن، خلال مشاركته في مباراة الرديف أمام ساباديل، في نهائي تصفيات الترقي لدوري الدرجة الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة أراخو في لقاء نابولي، محل شك، مشيرة إلى أن ذلك يضع المدرب كيكي سيتين في موقف صعب، خاصة وأن جيرارد بيكيه سيكون المدافع الوحيد الجاهز بنسبة 100%.

وأشارت الصحيفة إلى أن صامويل أومتيتي لن يشارك في مباراة نابولي، أما كليمنت لينجليت يتعافى من بعض الانزعاجات في الفخذ، بالإضافة إلى بعض الغيابات الأخرى مثل فيدال وبوسكيتس لتراكم البطاقات.

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد نابولي، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم السبت 8 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءا، بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة، قد أقيمت في شهر فبراير بملعب "سان باولو" وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وسيواجه الفائز بمجموع المباراتين، الفائز من لقاء بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، في دور الـ8 في مدينة لشبونة.

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