الشناوي يحذر الأهلي من إنبي

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الفريق الأحمر أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





الشناوي قال في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة النادي الأهلي :"نركز في مباراة إنبي المقبلة، ونأخذ كل مباراة على حدة".





وأضاف :"نعمل على استكمال سلسلة الانتصارات التي بدأنها في الدوري من أجل التتويج باللقب".





وتابع :"مباراوة إنبي هامة لأنها ستكون أمام فريق مميز ظهر بشكل قوي هذا الموسم، وعلينا التركيز فيها بشكل قوي".





وأكمل :"هدفنا هو التتويج بلقب الدوري وبطولة إفريقيا وعلينا العمل كثير من أجل حصد اللقبين".