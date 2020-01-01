الشناوي يحذر الأهلي من إنبي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:54 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الفريق الأحمر أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشناوي قال في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة النادي الأهلي :"نركز في مباراة إنبي المقبلة، ونأخذ كل مباراة على حدة".

وأضاف :"نعمل على استكمال سلسلة الانتصارات التي بدأنها في الدوري من أجل التتويج باللقب".

وتابع :"مباراوة إنبي هامة لأنها ستكون أمام فريق مميز ظهر بشكل قوي هذا الموسم، وعلينا التركيز فيها بشكل قوي".

وأكمل :"هدفنا هو التتويج بلقب الدوري وبطولة إفريقيا وعلينا العمل كثير من أجل حصد اللقبين".

أخبار تهمك

ورطة كبيرة في برشلونة قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 12 ساعة

نسبة مشاهدات قناة الأهلي 30 مليون

منذ ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

عرض رسمي من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن وضع شعار جديد لنادي القرن

منذ أقل من ساعتين

بداية من اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عادل حمودة يكشف مفاجأة عن قطر وسوريا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

11:21 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»