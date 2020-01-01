من هم أغنى المقامرين في العالم؟ وكم تبلغ ثرواتهم؟

وفي هذهالمقالة، سوف نتحدث عن أكثر 4 مُقامرين ثراءً وكيف استطاعوا تحقيق ثرواتهم الضخمة من اللعب.وقد استطاع الكثير من اللاعبين الحصول على أرباح كبيرة من الإنترنت في أفضل الكازينوهات في العالم ، وإذا أردت أن تُجرب حظك في اللعب وتكتشف فرص الربح التي يُمكنك الحصول عليها فيُمكنك أن تدخل على الرابط السابق وستجد فيه مُراجعات لكازينوهات الإنترنت، وشروحات لألعاب الكازينو المُختلفة، والنصائح التي يجب عليك الإلتزام بها لتحقيق الربح من العاب الكازينو.

يقول الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق (إن الثروة إما أن ترثها، أو تُسافر لها، أو تتزوجها!) وفي الحقيقة فإن هناك طريقة أخرى لتحقيق الثروة وهي اللعب في الكازينوهات! فهناك لاعبون يُراهنون بمبالغ مُنخفضة جدًا ويمنحهم الحظ أرباحًا طائلة، وهناك لاعبون يدرسون الاحتمالات الرياضية والإحصائية في للألعاب ليتمكنوا من خداع الكازينو وتحقيق أرباحًا ثابتة لعشرات السنوات من العاب القمار.

وتشير التقديرات إلى أن Bill Benterيكسب 100 مليون دولار سنويًا، وهو يكسب في السباق الواحد ما بين 5 إلى 10 مليون دولار.

وبعد سبع سنوات من اللعب وتحقيق ثروة كبيرة، تم حظربينتر من معظم كازينوهات لاس فيغاس! وبعد أن التقى آلان وودز انتقل إلى هونج كونج حيث عملا على إنشاء صيغة برمجية تُساعدهم في التنبؤ بنتائج سباقات الخيل حول العالم.

ولد بيل بنتر عام 1957 في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبعد أن حصل على شهادة جامعية في الفيزيا، قرر استخدام مهارته الحسابيّة في ابتكار تقنيّة للحصول على ربحٍ دائم من العاب الكازينو وابتكر بينتر استراتيجية عد البطاقات بمساعدة إدوارد ثورب.

إدوارد ثورب –مؤسس استراتيجية عد البطاقات

إدوارد ثورب هو مخترع نظام عد البطاقات في لعبة البلاك جاك. ولد ثورب في شيكاغو عام 1932. وحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة كاليفورنيا ثم عمل كأستاذ رياضيات من عام 1959 وحتى عام 1977. كانثورب أول من استخدم الكمبيوتر (IBM704) لتطوير استراتيجية لعبة البلاك جاكونجح في استنباط هذه الاستراتيجية لتحسين احتمالات اللاعبين. وقد جرب ثورب هذه الاستراتيجية في كازينوهات رينو وتاهو ولاس فيغاس وبالفعل أثبتت استراتيجيته نجاحًا، ولكنه أدرك بأنه إذا استمر في اللعب بها فسوف يتم حظره من الدخول إلى كافة الكازينوهات الأمريكية. لذا فإنه قام بتأليف كتاب (Beat theDealer)الذي يُعتبَّر الدليل الأساسي لاستراتيجية عدّ البطاقات التي يستخدمها كل من الهواة واللاعبين المحترفين في لعبة البلاك جاك.

في الستينيات، بدأ ثورب في استخدام معرفته بالرياضيات والإحصاءات في سوق الأسهم، كما أنه طوَّر وطبّق تقنيات صناديق التحوط الفعالة في الأسواق المالية، مما جعل ثروة تصل إلى 800 مليون دولار!





زيليكو رانوجاجيك – لم يُكمل دراسته الجامعية ليُحقق ثروته!

ولد المليارديرزيليكو رانوجاجيك في أستراليا لأبويْن هاجرا من كرواتيا ولم يُكمل رانوجاجيك دراسته الجامعية لإكمال مسيرته في لعب القمار.كان لديه ذاكرة فوتوغرافية ومهارات حسابية مُعقدّة واحترافية كبيرة في لعبة البلاك جاك وهو ما يُمكنه من تحويل رهان بمائة دولار إلى ثروة ضخمة من 7 أرقام.

لكن مثل كل اللاعبين الذين حققوا ثروتهم من اللعب، فقد أنتهى به الأمر إلى حظره من جميع الكازينوهات الأسترالية! لذلك فإنه قد اتجه إلى الرهان على سباقات الخيول واستمر في استخدام مهاراته الرياضية للتنبؤ بنتائج هذه السباقات وهذا ما جعله مليارديرًا!

ولا يعرف أحد حجم ثروة رانوجاجيك ولكن يُقال بأن نفقاته تصل إلى مليار دولار سنويًا، ومن المعروف أنه حقق فوزًا قياسيًا في لعبة كينو بقيمة 7.5 مليون دولار في التسعينيات. وتشير تقارير أخرى إلى أنه يخوض معركة ضريبية بقيمة 900 مليون دولار مع مكتب الضرائب الأسترالي!





فيل إيفي - الفائز الأكبر في بطولات البوكر عبر الإنترنت

ولدفيل إيفي في كاليفورنيا ونشأ في نيو جيرسي وهو أصغر لاعب يفوز بعشرة أساور من سلسلة البوكر العالمية. فقد بدأ إيفي اللعبحينما كان عمره 8 سنوات فقط. وقد علمه جده كيفية لعب البوكر، وسرعان ما أصبحت اللعبة هي شغف إيفي الأول وعندما وصل إلى سن المراهقة قام بتزوير بطاقة مزيفة ليتمكن من الدخول إلى الكازينوهات في Atlantic City. وحينما كبر أصبح يلعب ضد زملائه في العمل، ولما وصل إلى سن العشرين أصبح لاعبًا مُحترفًا.

ويُعتبَّر إيفي هو خامس أكثر لاعبي البوكر فوزًا في بطولات البوكر وقد تراكمت لديه ثروة تزيد على 2،310،000 مليون دولار مما يجعله واحدًا من أغنى المقامرين المحترفين!

كما أن إيفي هو أكبر فائز في بطولة البوكر على الإنترنت في العالم! فقد ربح 19،242،743 دولار على كازينو 888.





الخلاصة

بالنسبة للمُقامرين الهواة فإن الحظ هو أداتهم الوحيدة لتحقيق الثروة من العاب الكازينو، أما بالنسبة للمُقامرين والمُراهنين المُحترفين فإنهم يستخدمون مهاراتهم الإحصائية وذاكرتهم القوة برمجيات الكمبيوتر المُتقدمة ليتمكنوا من تحقيق ثروات كبيرة من العاب الكازينو.



