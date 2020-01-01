كارتيرون: مضطرون لاستكمال الدوري.. وكل الشكر لمرتضى منصور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون  المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الشكر  للمستشار مرتضى منصور رئيس  الزمالك على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

أضاف كارتيرون خلال مؤتمر رئيس الزمالك بعد التصويت على الجمعية العمومية: "أنا مثل كل مدربي الدوري.. لا نريد عودة البطولة للأسباب المعروفة للجميع حيث لا فائدة رياضية من عودة النشاط.. والموسم سيكون مضغوطا والظروف ستكون صعبة على كل الفرق.. لهذه الأسباب كنت أريد عدم عودة الدوري وبدء موسم جديد". 

كما أشار كارتيرون إلى أن الفريق مضطر إلى أن يلعب مسابقة الدوري حتى لا يتعرض النادي لعقوبات موضحا أنه سيستغل المباريات لتكون أفضل تجهيز لبطولة أفريقيا ومنح الفرصة للناشئين.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بداية من اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعة

نسبة مشاهدات قناة الأهلي 30 مليون

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض رسمي من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن وضع شعار جديد لنادي القرن

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عادل حمودة يكشف مفاجأة عن قطر وسوريا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

11:21 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»