شاهد.. مادلين طبر لـ"خدوجة صبري": موهبتي الإعلامية والفنية انطلقت من ليبيا (فيديو)





استضافت النجمة مادلين طبر، في برنامجها "حلوة يا دنيا" نجمة ليبيا الأولي خدوجة صبري التي تحدثت عن تجربتها المسرحية المميزة مونودراما حكاية طرابلسية وهي المسرحية التي ضربت رقما قياسيا في عدد سنوات عرضها، حيث تعرض منذ ٧ سنوات وحتي الان.

كما تحدثت عن مسرحية "أوراق الحنة" للكاتب عبدالله زروق والتي تتناول الواقع الليبي بكل مشاكلة وأحلامة





وأضافت انها تستعد لتجربة مسرحية جديدة مع وزارة الثقافة المصرية بعد أن سبق وقدمت عرضًا بعنوان حدث في بلاد السعادة للكاتب المصري وليد يوسف.





الطريف ان مادلين فجرت مفاجاة في حوارها مع خدوجة عندما قالت ان ليبيا لها فضل كبير عليها في بداياتهاحيثدعملت كمذيعة في برنامج بعنوان روائع النغم العربي وهو انتاج ليبي كما شاركت في العديد من المسلسلات الليبية.





جدير بالذكر ان برنامج "حلوة يا دنيا" يعرض علي قناة "تن" يومي الاخد والاتنين من الساعة ٤ للساعة الـ٥ ونصف مساءً.















