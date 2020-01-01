"كان مكتوبا لرجل من البداية".. يسرا تكشف تفاصيل دورها في فيلم "صاحب المقام"









وأشارت إلى أنه شخصية "روح" التي تجسدها تدعو دائماً للتفاؤل في الحياة، أتوقع أن يكن مفاجأة كبيرة للجمهور وكان مكتوب لرجل في البداية إلا أن المخرج ماندو العدل قرر أن تجسده إمرأة.



فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.







كشفت الفنانة يسرا، عن تفاصيل دورها في فيلم "صاحب المقام"، وأكدت على أنها سعيدة بسبب عرض الفيلم عبر منصة شاهد.وقالت أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمر أديب، إن دورها في العمل كان غريباً للغاية، ومختلف عما قدمته من قبل.