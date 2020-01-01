السولية: الأهلي رقم واحد.. وفايلر صارم في التعليمات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:33 ص
السولية
السولية
علي نبوي
أكد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن النادي الأحمر اعتاد على أن يكون رقم واحد في كل شيء، وإن تطوير قناة الأهلي يعد استكمالًا للريادة ولتفوق النادي.

وأوضح السولية، خلال ظهوره مساء اليوم في برنامج «البيت الكبير»، الذي يذاع على قناة النادي، أن فترة توقف النشاط الرياضي، كانت صعبة على مصر والعالم أجمع، وأنها أثرت بلا شك على اللاعبين، وأنهم حاولوا التغلب عليها من خلال التدريب والتعايش مع الأمر الواقع. 

وقال لاعب الوسط: «خلال التوقف، حاولنا التدريب والتعامل مع الوضع القائم، من خلال التدريبات اليومية المنزلية حتى تم تجاوزها».

وأشار السولية إلى أنه قبل ظهور فيروس كورنا المستجد ظهر بشكل جيد مع الفريق، وبدأ في تطوير بعض الأشياء الخاصة بالجانب الفني وتنفيذ تعليمات رينيه فايلر المدير الفني.

وأكد السولية أن فايلر منذ وصوله إلى النادي ومن أول يوم كانت تعليماته واضحة، وطالب جميع اللاعبين بالالتزام بالجانب الدفاعي والهجومي في نفس الوقت، وأنه بصفة شخصية بدأ التركيز للعمل على تطوير بعض الجوانب الفنية، خاصة في الشق الهجومي.

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