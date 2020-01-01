مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:49 ص
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار الصحي لرئيس الجمهورية، إن الإصابات بفيروس كورونا بمصر في حالة انخفاض مستمرة خلال الفترة الاخيرة، متمنيًا السيطرة على فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وشدد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات وغسيل اليدين، خاصة أن الفيروس ما زال موجود.

ولفت إلى أن الحديث على وجود موجة جديدة من فيروس كورونا أمر يحدث عادة مع بعض الأوبئة، وهذا قد يحد في شهر أكتوبر أو نوفمبر، وقد لا يحدث، لذلك يجب تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل كامل.

تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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