خبير اقتصادي يكشف حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:54 ص
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد سمير، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر تحتل المرتبة الأولي في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019، 

وقال خلال مداخل هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن مصر في وضع اقتصادي أفضل بكثير، بفضل القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي تجني الدولة ثمارها، وبجانب قوانين تتعلق بالاستثمار وتسهيل الإجراءات التي أدت لثقة المستثمرين.

وأوضح المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن حجم الاستثمار الأجنبي في دول الشرق الأوسط وإفريقيا انخفض بنسبة 14%، بينما ارتفع في مصر، نتيجة وجود استقرار سياسي واقتصادي.

وأشار إلى أن حجم مشروعات الاستثمار الأجنبي ارتفعت مؤخرًا بنسبة 60%، وارتفع لـ 13.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية، وهذا الأمر يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تقدم مصر على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، وذلك وفقًا لمؤسسة "FDI Intelligence".

وجاء في التقرير، زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.

ورصد التقرير، احتلال الإمارات المركز الثاني باستثمارات 12.8 مليار دولار، تليها السعودية في المركز الثالث باستثمارات 12.3 مليار دولار، في حين احتلت نيجيريا المركز الرابع باستثمارات 10.2 مليار دولار، تلتها غانا في المركز الخامس باستثمارات 4.8 مليار دولار، وجنوب أفريقيا المركز السادس باستثمارات 4.1 مليار دولار، كما احتلت كينيا المركز السابع باستثمارات 3.8 مليار دولار، وسلطنة عمان المركز الثامن باستثمارات 3.5 مليار دولار، والمغرب في المركز التاسع باستثمارات 3 مليار دولار، بينما جاءت كوت ديفوار في المركز العاشر باستثمارات 2.9 مليار دولار.

هذا واستحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.

وجاء في التقرير، زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثاني في هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعًا، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعًا، وذلك بعد الإمارات التي احتلت المركز الأول بـ 393 مشروعًا، كما احتلت جنوب إفريقيا المركز الثالث بـ 123 مشروعًا، والسعودية في المركز الرابع بـ 117 مشروعًا، في حين احتلت المغرب المركز الخامس بـ 102 مشروعًا.

وفي نفس السياق، احتلت كينيا المركز السادس بـ 87 مشروعًا، تليها إسرائيل في المركز السابع بـ 74 مشروعًا، ثم نيجيريا في المركز الثامن بـ 73 مشروعًا، في حين احتلت سلطنة عمان المركز التاسع بـ 47 مشروعًا، لتأتي غانا في المركز العاشر بـ 42 مشروعًا.

ووفقًا للتقرير فقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعًا عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروعًا عام 2018.

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