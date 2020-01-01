نسبة مشاهدات قناة الأهلي 30 مليون

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:27 ص
قناة الاهلي
قناة الاهلي
محمد الصو
أكدت إدارة النايل سات أن قناة النادي الأهلي، حققت نجاحاً كبيراً فى الساعات الأولى من انطلاقها، حيث تجاوزت نسبة مشاهداتها الـ30 مليون.

وجاء النجاح الذي حققته القناة اليوم بعد ساعتين فقط من إنطلاقها، يدل على مدى حب الجماهير للأهلى وانتظارهم بشده لهذا التطور الكبير الذى يليق بنادى بحجم النادى.

وأبدى أبرز أساطير الكرة المصرية إعجابهم الشديد بالتطوير الذى لحق بالقناة مع زيادة فخرهم بإنتمائهم للقلعة الحمراء العريقة.

وكانت الفتاة كشفت عن الخريطة البرامجية بعد هذا التطوير بداية من يوم أمس الإثنين وبجودة عالية، لترضي جميع جماهيرها حول العالم.

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