إنجي وجدان تلجأ لمباحث الإنترنت بعد تعرضها لتنمر قاسي من إحدى متابعات حسابها بإنستجرام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تعرضت الفنانة إنجي وجدان، للتنمر من قبل إحدى الفتيات عبر السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

ونشرت وجدان، تعليق الفتاة التي تنمرت عليها عبر حسابها الشخصي.

وعلقت على تعليق قائلة "دخلت شتمتني و لما قلتلها هعملك محضر عملتلي بلوك.. بس هي مش فاهمة انها عادي تتجاب من بيتها.. (افضح متنمر)"

كانت  الفتاة كتبت تعليقًا مسيء لانجي وجدان، لترد عليه الفنانة قائلة" أنتي غريبة جدًا عملالي فولو عشان تشتميني وخلاص ربنا يشفكي وعلى فكرة انا هعملك محضر سب وقذف".



إنجي وجدان تلجأ لمباحث الإنترنت بعد تعرضها لتنمر قاسي من إحدى متابعات حسابها بإنستجرام
إنجي وجدان تلجأ لمباحث الإنترنت بعد تعرضها لتنمر قاسي من إحدى متابعات حسابها بإنستجرام

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