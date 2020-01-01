خالد جلال ناعيا الراحل حسن عطية: فقدنا أحد أعلام النقد المسرحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الناقد المسرحى الكبير "حسن عطية" الذى رحل عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع مع المرض .

وقال جلال، إننا فقدنا اليوم علم من أعلام النقد المسرحي واستاذ تخرج علي يده العديد  من شباب الحركة المسرحية والنقدية في مصر والوطن العربي، وحفر اسمه فى قلوب محبينه وأصدقائه وتلاميذه، ومثله يرحل عنا جسده، لكن تبقى أعماله وسيرته خالدة بيننا .   

يذكر أن الناقد المسرحى "حسن عطية" حصل على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، وهو أستاذ الدراما ونظريات النقد وعلوم المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعمل سابقا عميدا للمعهد العالى للفنون الشعبية، ‏وعميدا ‏للمعهد العالى للفنون المسرحية، ورئيسا للمهرجان القومي للمسرح، ومدير تحرير مجلة "الفن المعاصر" .

ونشر له العديد من ‏الإصدارات، كما أشرف على وناقش العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير، وكان عضوا بلجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوا باللجنة العليا للتخطيط الدرامي بالإذاعة المصرية، وعضوا باللجنة العليا للدراما بمدينة الإنتاج الإعلامي.




أخبار تهمك

نسبة مشاهدات قناة الأهلي 30 مليون

منذ أقل من ساعة

عادل حمودة يكشف مفاجأة عن قطر وسوريا

منذ ساعة و نصف

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 12 ساعة

بداية من اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض رسمي من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ورطة كبيرة في برشلونة قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن وضع شعار جديد لنادي القرن

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

11:21 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»