خبير يكشف عن سبب عكارة مياه النيل في السودان (فيديو)

كشف عباس شراقي، خبير الموارد المائية والري، عن أسباب عكارة مياه النيل في السودان، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو الطمي الذي تجمع في المياه بعد قيام إثيوبيا بملء السد.





وقال "شراقي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أي نهر يأتي من اثيوبيا يكون محمل بالطمي نتيجة للطبيعة الصخرية لهذه المنطقة".



وتابع خبير الموارد المائية والري: "المياه الآتية الآن غسلت منطقة كبيرة لم يكن يأتي إليها المياه، وهو ما تسبب في عكارتها، والطمي القادم منها يساعد على الزراعة، ولكن هذه الكميات الكبير سوف تتسبب في سد محطات المياه لأن عددها كبير".





وفي تصريحات سابقة قال عباس الشراقي، خبير الموارد المائية والري، في تعليقه على طلب السودان تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات، إنه كان أمرًا طبيعيًا بعد التصريحات الاستفزازية من الجانب الإثيوبي ولاسيما بعد الملء الأحادي للمرحلة الأولى من السد.



وأضاف "الشراقي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "انتهى وقت المجاملات، وبأي وجه كانت هتقابل اثيوبيا مصر والسودان بعد تصريحاتها الأخيرة الاستفزازية".



وأشار خبير الموارد المائية والري إلى أن مصر أمامها فرصة جيدة خلال الشهرين المقبلين للوصول إلى صيغة اتفاق يرضي الدول الثلاث وبذلك يكون ملء إثيوبيا قانوني، وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق يجب على اثيوبيا في هذه الحالة أن تفتح البوابات وتسمح للمياه بالمرور.



