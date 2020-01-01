برشلونة يغير موقفه مع فيدال

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:53 ص
فيدال
فيدال
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، سوف يعيد النظر حول مستقبل نجم الفريق، والذي ارتبط إسمه بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يفكر جدياً في مستقبل التشيلي أرتورو فيدال مع برشلونة، قبل اتخاذ القرار المناسب.

وتابعت الصحيفة، أن مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية وارتفاع لياقته البدنية، جعل برشلونة بعيد النظر في بقاء اللاعب في كامب نو.

وارتبط إسم فيدال بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام كبير من كل من يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن وضع شعار جديد لنادي القرن

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

بداية من اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعة

عرض رسمي من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

عادل حمودة يكشف مفاجأة عن قطر وسوريا

منذ ساعة و نصف

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

نسبة مشاهدات قناة الأهلي 30 مليون

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

11:21 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»