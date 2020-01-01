محافظ شمال سيناء: "رفح الجديدة" تشمل 10 آلاف شقة (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح والشيخ زويد كانتا من أوائل المدن التي تأثرت بالأعمال الإرهابية في شمال سيناء، مما أدى لترك بعض الأهالي منازلهم، والتواجد في مناطق أمنة في مدينة العريش أو بشر العبد. 

وتابع "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن الدولة قامت بتوجيهات من القيادة السياسية بتوفير شقق لائقة للأهالي الذين اضطروا لمغادرة مدينة رفح بسبب الأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك 2136 شقة تابعة للإسكان الاجتماعي في محافظة شمال سيناء، فقامت المحافظة باستئجار جزء من هذه الوحدات من وزارة الإسكان،

وأشار  محافظ شمال سيناء، إلى أن إيجار الشقة يقدر بـ 425 جنيه في الشهر، وتتحمل المحافظة من هذا المبلغ 325 جنيه، والمواطن يدفع 100 جنيه فقط نظير أعمال الصيانة، وخلافه. 

ولفت إلى أن هذه الوحدات يتم توفيرها للمواطنين الذي أضروا ترك مدينة رفح بشكل مرقت، خاصة أن المحافظة تنِا الآن مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف شقة، بالإضافة لـ 400 منزل بدوي، خاصة أن بعض أهالي سيناء لا يريدون السكن في الشقق. 

أهم الزراعات في شمال سيناء
هذا وكشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن القمح والشعير من أهم الزراعات التي تمت في مناطق وسط سيناء وتعطي معدلات إنتاج جيدة، وخاصة قرية المنيطح من 5 إلى 4 أردب، طبقًا للمعدلات الطبيعية، وهى من أفضل أنواع الزراعات في مصر لأنها تُروى بمياه الأمطار والسيول وبدون أسمدة. 

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه تم حصاد 11 ألف فدان قمح وشعير من قرية المنبطح بوسط سيناء، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحات القمح والشعير على مستوى محافظة شمال سيناء هذا العام وصل إلى 11145 فدان، بينها 4428 فدان قمح، 6717 فدان شعير.

وتابع: "المساحات موزعة بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء وهى في مركز العريش 201 فدان، والشيخ زويد 118 فدان، وبئر العبد 24 فدان، ورمانة 49 فدان، والحسنة 8603 فدان".

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه تم توفير تقاوى القمح بنصف الثمن لمساعدة الأهالي على الزراعة، لافتًا إلى أن الإنتاج يُستهلك محلًيا ولا يتم توريدها لوزارة التموين.

وأشار إلى أن محافظة شمال سيناء تعتبر من أقل محافظات الجمهورية إصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا 40 حالة فقط ونتج عنهم 34 حالة سلبية و6 حالات مؤكدة منهم حالتين خرجوا بعد شفائهما؛ والباقي على وشك الخروج والشفاء، لافتًا إلى أن المواطنين يتبعون جميع إرشادات وزارة الصحة لعدم تفشي كورونا.

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