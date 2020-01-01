تفاصيل إغلاق مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارًا إغلاق مركز مكاني للصحة النفسية وعلاج الإدمان بكفر البرامون التابع لمركز المنصورة، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.





وأشار "مختار"، إلى أن المنشآت الطبية المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشددا على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التي حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التي تقدمها.





وأكد محافظ الدقهلية، أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.





جاء ذلك بناء على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي يبين إدارة المركز المذكور بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالمنشآت الطبية.





في سياق منفصل، عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا؛ لمناقشة آخر مستجدات ملف إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا تهاون في انهاء إجراءات التصالح مع المخالفين وفقا للقانون المنظم، وانه لن يسمح بإهدار موارد الدولة او التأخير في تحصيلها، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل بكل الوحدات المحلية للانتهاء من كافة الإجراءات لجميع الطلبات بأقصى سرعة، والسعي لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.





ونوه بضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية اليومية لمختلف المرافق ومتابعة طلبات التصالح بشكل يومي وبكافة طرق الإعلان والتأكيد على المواطنين بضرورة السرعة في إنهاء الإجراءات التي تصب في صالحهم وصالح الدولة.





وأشار إلى أن التصالح يحفظ حقوق المواطنين في ملكيتهم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بضرورة مراعاة ظروف المواطنين والبعد الاجتماعي وتيسير الإجراءات في إطار القانون.



