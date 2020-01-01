أحمد السبكي يتحدث عن "صاحب المقام" ويكشف سر مشاركة عدد كبير من النجوم بالفيلم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

كشف المنتج أحمد السبكي، عن سر عرض فيلم "صاحب المقام" عبر منصة شاهد، قائلًا: "من البداية لم يكن من المقرر عرض الفيلم عبر منصة شاهد، ولكن تم في النهاية الاستقرار عايها لأنها تحظى بصدى جماهيري كبير.

وعلق السبكي خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": على مشاركة عدد كبير من النجوم في الفيلم ومن ضمنهم الراحل القدير إبراهيم نصر، قائلًا إن مخرج العمل هو من تولى هذه المهة وحرص على مشاركة كبار النجوم بالعمل.

يُذكر أن الفيلم يتخذ طابعاً روحانياً وجدانياً إذ يكتشف بطل الحكاية، الرجل الناجح الذي يمتلك كل ما يطمح له أي شاب أن حدثاً واحداً قادر على تغيير حياته وأن يقلبها رأساً على عقب. وتمتزج في الفيلم التراجيديا بالكوميديا السوداء والتشويق، وتعطيه الموسيقى التصويرية والأناشيد الوجدانية التي أداها وائل الفشني أجواءً مختلفة، بحسب البيان.

"صاحب المقام" بطولة يسرا، وآسر ياسين، ويشارك في الفيلم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وورعِها، إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.

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