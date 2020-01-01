الشناوي يعلن كواليس تجديد عقده مع الأهلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:49 ص
الشناوي
الشناوي
محمد الصو
كشفت محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس تجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الشناوي خلال ظهوره على قناة الأهلي، أن جلسة التجديد لم تستغرق كثير من الوقت، حيث وقع فورًا دون الاطلاع على بنود العقد.

وتابع: "الموضوع خلص علطول، أمير توفيق كلمني وعقدنا جلسة سويًا، والموضوع خلص في حوالي 20 دقيقة بكل بساطة، وفي النهاية أنا ابن من أبناء النادي".

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن تجديد عقد الشناوي، لمدة 5 مواسم مقبلة، ليعلن إغلاق ملف رحيله والذي تردد في الشهور الماضية.

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