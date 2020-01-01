أحمد عز يكشف كواليس "هجمة مرتدة" على راديو 9090

يحل النجم أحمد عز، ضيفًا على فاطمة مصطفى في "الراديو بيضحك" على 9090 في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء.





ومن المقرر أن يكشف عز، فى اللقاء كواليس مسلسه القادم فى رمضان "هجمة مرتدة " ولماذا احتفل بعيد ميلاده هذا العام 3 مرات، حيث احتفلت أسرة مسلسل "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء بعيد ميلاده داخل مدينة السينما، وذلك قبل انطلاق تصوير أحد المشاهد.





ويشارك في بطولة "هجمة مرتدة" هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.





ويتحدث ايضا الفنان أحمد عز عن فريق عمل مسرحية "علاء الدين " وكواليس العرض الخاص للفرق الطبية والتمريض... تقديراً لجهودهم في أزمة فيروس "كورونا" المستجد...وعن العرض الذى تم تخصيصه لأسر شهداء الشرطة والجيش.





يذكر ان عز قال من خلال فيديو نشره من داخل المسرحية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : " الحضور الكريم دكاترتنا العظماء لو كان فيه حاجة بإيدينا نعملها اكتر من إننا نقدملكم عرض والله كنا عملنا أكتر من كده ".





وتابع عز : " مجهود كل دكتور وممرض في الفترة الأخيرة عمره ما هيتنسى طول العمر وبفضلكم وبمجهوداتكم واللي انتو عملتوه عشنا احنا واقفين انهارده بنقدملكم أقل القليل عشان نرضيكم ونسعدكم ".





وأضاف عز : " كل الشكر ليكم وكل الشكر لكل دكتور وكل ممرض كل الشكر للوزارة ومعالي الوزيرة دكتورة هالة زايد ".







