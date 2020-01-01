فايلر: اللي بينافس على إفريقيا يفوز بأي نظام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:46 ص
فايلر
فايلر
محمد الصو
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حظوظ فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد فايلر خلال ظهوره على قناة النادي، أن حظوظ جميع الفرق الأربعة متساوية في الفوز باللقب، ومش سهل نكسب البطولة.

وأضاف: "من حقنا نحلم ونتمني نحقق اللقب ولازم نحقق نتيجة إيجابية في الذهاب ضد الوداد، حتى ندخل الاياب بشكل أفضل".

وتابع: "معنديش مشكلة سواء مباراة واحدة أو ذهاب وإياب واللي عاوز يكسب البطولة لازم يكسب أي ماتش يلعبه بأي نظام ويلعب بأفضل اداء".



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