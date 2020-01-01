عادل حمودة: أردوغان متقمص شخصية السلاطين العثمانيين

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان متقمص شخصية السلاطين العثمانيين، مشيرًا إلى أن أزمة مسجد أيا صوفيا قد تتسبب في عودة فكرة الحرب الصليبية من جديد ولكنها هذه المرة تكون قادمة من دولة إسلامية مثل تركيا.





وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنه تم دعوة مجموعة من القادة من المناطق العربية والإسلامية للصلاة يوم الجمعة الماضية، ولكن لم يستجيب له أي.





وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "إصرار إمام المسجد أرباشي على الصعود على المنبر وخطبة يوم الجمعة وهو يعمل سيف محمد الفاتح هو محاولة لاسترداد فكر العثمانيين الذي فتح كثير من دول العالم وأقام الإمبراطورية العثمانية بحد السيف وهو مخالف لنشر الإسلام في بداياته".





واستطرد، "أن افتتاح المسجد في هذا التوقيت في ذكرى معاهدة لوزان التي وقعت عام 1923، واستعادت عدد من الدولة لاستقلالها عن الخريطة التركية تؤكد رفض أردوغان لهذه الاتفاقية وأنه يسعى حاليًا إلى استعادة تركيا إلى ما كانت عليه سابقًا أيام الخلافة".



