عمومية الزمالك تفوض مجلس إدارة النادي في مناقشة جدول الأعمال

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:34 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين عن حضور نحو ٢٩ الفا و٧٤٩ عضوا ممن لهم حق التصويت، قاموا بالتسجيل في العمومية وتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بالنادي.

كما أعلنت اللجنة عن وجود نحو ٧٣٦ صوتا باطلا بينما الأصوات الصحيحة 29 ألفا و13 صوتا .. بينما يبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 22 ألفا و52 صوتا هم الموافقون على الجمعية العمومية والحساب الختامي.. بينما جاء نحو 6961 صوتا رافضين للجمعية العمومية.

وبناء على هذه الأرقام فقد تم تفويض مجلس إدارة  النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في مناقشة كل بنود جدول الأعمال ما عدا الميزانية.

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