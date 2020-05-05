محامي ضحايا "ريان الشرقية" يفجر مفاجأة بشأن الضحايا (فيديو)

كشف صلاح إسماعيل، محامي ضحايا ريان الشرقية، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المتهم هو عادل عبدالباقي، وهو مهندس مدني وعمل في السعودية لمدة 20 عام، موضحا أنه كان يعيش حياة بسيطة جدا، ويتقاضى راتب يصل إلى 1200 ريال سعودي شهريا.

وتابع، "المتهم لديه أراضي تغطي أموال الناس 6 مرات، معقبا: "المتهم اجتمع حوله مجموعة من شركاء السوء، وقاموا بتحريضه على استغلال أزمة كورونا، وأنه يعلن انه توقف، والناس تشرب من البحر"، مؤكدا أن وجود المال تحت تصرف الدولة أفضل من وضعه تحت يد هذا المتهم.

وتابع، "المتهم لديه أراضي تغطي أموال الناس 6 مرات، معقبا: "المتهم اجتمع حوله مجموعة من شركاء السوء، وقاموا بتحريضه على استغلال أزمة كورونا، وأنه يعلن انه توقف، والناس تشرب من البحر"، مؤكدا أن وجود المال تحت تصرف الدولة أفضل من وضعه تحت يد هذا المتهم.

وأضاف، "الناس بدأت تبيع دهبها، وتتصرف وتعطيه أموالهم، ومنها خادمته"، كاشفا أنه جمع مليار و200 مليون جنيه من عدة محافظات، متابعا: "الناس كانت بتجيب واسطة عشان تحط فلوسها عنده"، منوها بأن أوقف نشاطه في 2019 وأعلن أنه متعثر رغم وجود عقود أنه كان لا يزال يتقاضى أموال.

وأضاف، "الناس بدأت تبيع دهبها، وتتصرف وتعطيه أموالهم، ومنها خادمته"، كاشفا أنه جمع مليار و200 مليون جنيه من عدة محافظات، متابعا: "الناس كانت بتجيب واسطة عشان تحط فلوسها عنده"، منوها بأن أوقف نشاطه في 2019 وأعلن أنه متعثر رغم وجود عقود أنه كان لا يزال يتقاضى أموال.

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن عادل بدأ يروح لنفسه بين أهل بلده أنه يقوم بأعمال خير، ويشارك في زواج يتيمات، وأبلغ الناس أنه يستثمر أمواله في منطقة التجمع الخامس، وعوائده أفضل من أي بنك.

وناقش "أديب"، خلال هذه الحلقة عدة قضايا، ومنها ارتفاع أسعار الذهب، حيث قال إن المصريين يعشقون المعدن الأصفر، مضيفا: "أنا اللي علمني دهب أمي وخالتي.. أي حاجة كانت أمي تقول خد أرهن دول".





وأشار "أديب"، إلى أن هناك أقاويل تتردد أن سعر السبيكة سيصل إلى 2000 دولار، منوها بأن حديثه لا يقصد به أن يوجه أحد لبيع أو شراء الذهب، مضيفا أن الاستثمار في الذهب مجدي، ولكن يمكن أن ينخفض فجأة.





وأضاف الإعلامي، أن هناك سيدات مازال لديها خواتم ذهبية وهى في المرحلة الثانوية، معقبا: "اللي عنده دهب قديم أو دهب مش بيتلبس ممكن يروح يحوله جنيهات، أو أونصات".





ارتفاع أسعار الذهب

هذا، وارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو جنيهين في منتصف تعاملات اليوم، ليصل إجمالي الارتفاع اليوم إلى 21 جنيها، ويسجل الجرام عيار 21 نحو 867 جنيها مقابل 865 جنيها بداية التعاملات، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا في أعلى سعر له على الإطلاق، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة.



