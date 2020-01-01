ندى موسى تنتهي من تصوير "30 مارس" للنجمة دينا الشربيني

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

انتهت الفنانة ندى موسى، من تصوير مشاهدها في فيلم "30 مارس" بطولة دينا الشربيني وآحمد الفيشاوي، المقرر يتم طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

فيلم 30 مارس من بطولة دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوى، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، محمد علي رزق، صبري فواز، محمد جمعة، ومن إخراج آحمد خالد موسى.

وفى سياق آخر تصور ندى حالياً مشاهدها فى مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصرى والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى.

ويشارك فى بطولة الفيلم نسرين طافش، هبة الاباصيرى، محمد على رزق، دنيا المصرى، أحمد خليل، حنان سليمان، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى.

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