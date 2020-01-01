فايلر: لا أملك لاعب أساسي واحتياطي.. احتاج جميع اللاعبين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:08 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية جميع اللاعبين داخل فريقه والاحتياج إليهم في جميع المباريات.

وأوضح فايلر خلال ظهوره على قناة النادي، أنه يعمل على الاعتماد علي كل اللاعبين، وليس 11 لاعب فقط، بسبب امتلاك الفريق جميع الإمكانيات.

وأضاف: "أنا معنديش احتياطي وأساسي عمومًا، الجميع هنا ليلعب، وانا وصلت لكل اللاعيبة أن كل لاعب له قيمته في الفريق".

وتابع: "لدي أفكاري خاصة بيا ولازم اللاعيبة تتبعها، هناك لاعبين لا يرغبون في ذلك، أو تشعر باضطهاد لعدم اللعب ولكن هذه ليست مشكلة".

واختتم: " أنا مسموحلي العب بـ 11 لاعب فقط، والباقي على دكة البدلاء، ولازم أشتغل علي اللي مش أساسي ع الناحية النفسية".



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