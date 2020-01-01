شفاء نجمة بوليوود أيشواريا راي من فيروس "كورونا"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر

خرجت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أيشواريا راي، من المستشفى بعدما تبين أن نتائج اختبارها لفيروس "كورونا" المستجد سلبية.

وأعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن خروج زوجته أيشواريا راي وابنتهما "أراديا" من المستشفى، وسيعودان إلى المنزل.

بينما أشار إلى أنه ما زال هو ووالده نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، في المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أنه تم إدخال أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك إلى المستشفى منذ 11 يوليو/ تموز الجاري، بينما تم الإعلان عن أن نتائج اختبار أيشواريا راي وابنتها أراديا إيجابية في اليوم التالي 12 يوليو بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما، وتم نقلهم إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.

ويتواصل أميتاب باتشان مع معجبيه من داخل المستشفى من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يحرص على شكرهم والتأكيد لهم أن دعمهم المستمر له يجعله يتجاوز الأوقات الصعبة.


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