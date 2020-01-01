مرتضى منصور: استاد خاص للزمالك من أموال النادي.. وفائض الميزانية 49 مليون جنيه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:06 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن أنه بعد بدء إدارة الزمالك في بناء فرع النادي في أكتوبر فسيتم عمل استاد خاص يحمل اسم نادي الزمالك من أموال النادي دون أي دعم من الدولة .

أضاف مرتضى منصور خلال المؤتمر الذي يعقده في النادي حاليا بعد التصويت في الجمعية العمومية للنادي أن هناك فائضا في ميزانية النادي تقدر بـ  49 مليونا و500 الف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك تم توفيره بعد الانتهاء من العديد من المشروعات العديدة داخل النادي.

كما أشار منصور إلى أنه من المقرر ان يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من فرع النادي في 6 أكتوبر خلال عام، على أن يكون كل اعضاء النادى الحالى هم اعضاء في فرع أكتوبر.

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