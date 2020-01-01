مدرب الإسماعيلي يكشف عن أهدافه مع الدراويش

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
تحدث جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن هدفه مع الدراويش، والذي قدمه مع الفريق حتي الآن.

وأكد جوميز في تصريحات أدلي بها عبر قناة تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:"لم ألعب مباريات كثيرة مع الاسماعيلي ولكن يجب علينا تطوير المستوي البدني، وهدفي هو حصد بطولة معهم"

وأضاف حديثه :"بالتأكيد شئ مشوق لجماهير الإسماعيلي وصلنا للدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر وغير راضي علي مستوي الفريق في الدوري بإحتلاله المركز 9"

وتابع :"مباراة أمس أثبتت اننا في حالة بدنيه وتكتيكية جيدة، وبعد أسبوعين سنكون جاهزين لعودة الدوري المصري".

وأكمل :"لعبنا في اللقاء الأخير بدون باهر المحمدي وهمام طارق وغيرهم وكان من الممكن أن نكون أفضل وسعيد بالمستوي الذي يقدمه اللاعبين".

وأتم مدرب الدراويش تصريحاته قائلًا :"هدفي هو أن اتحسن مع الإسماعيلي وأبقي معهم لفترة طويلة وتحسين مركزنا في الدوري المصري"

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