فايلر: فرصة تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا 25%
الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:55 م
علي نبوي
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يعتمد على طريقة لعب ثابتة على طول الخط
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه يغير من طريقة اللعب وفقا لمقتضيات المباريات وتوظيف اللاعبين بالشكل الأمثل.
وقال إن حظوظ الأهلي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا 25% حيث وصل أقوى أربع لنصف النهائي.
وشدد على أن مباراة الوداد المغربي في نصف النهائي صعبة جدا ولا بد من التركيز فيها بكل جدية.
وأشار إلى أن خوض مباراة نصف النهائي من جولة واحدة كان أسهل ولكنه يتعامل مع الأمر الواقع ولا توجد أزمة من إقامة اللقاء من جولتين
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