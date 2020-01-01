فايلر: فرصة تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا 25%

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يعتمد على طريقة لعب ثابتة على طول الخط





وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه يغير من طريقة اللعب وفقا لمقتضيات المباريات وتوظيف اللاعبين بالشكل الأمثل.





وقال إن حظوظ الأهلي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا 25% حيث وصل أقوى أربع لنصف النهائي.





وشدد على أن مباراة الوداد المغربي في نصف النهائي صعبة جدا ولا بد من التركيز فيها بكل جدية.





وأشار إلى أن خوض مباراة نصف النهائي من جولة واحدة كان أسهل ولكنه يتعامل مع الأمر الواقع ولا توجد أزمة من إقامة اللقاء من جولتين