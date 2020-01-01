بعد التأهل للأبطال.. مانشستر يونايتد يبدأ رحلة تعزيز الصفوف

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:55 م
مانشستر يوناتيد
مانشستر يوناتيد

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي نتائج مميزة تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشار، خلال مشواره هذا الموسم في البريميرليج، حيث استطاع التأهل لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقاد المدرب النرويجي فريقه لتحقيق هدفه الأساسي هذا الموسم رغم أنه لم يكن من المتوقع أن ينافس ليفربول البطل أو وصيفه مانشستر سيتي على اللقب لكن عودته لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا تؤشر إلى قرب استعادة النادي لأمجاده.



وقال سولشار: "إنها نقطة انطلاق أخرى وعليك الآن العمل على رفع مستوى اللياقة من أجل فريق أكثر قوة، هناك جوانب إيجابية أخرى من التأهل لدوري الأبطال من بينها المكاسب المالية لكني لا أفكر فيها حالياً، النادي يعرف ما أفكر فيه جيداً وأسعى لتحقيقه".



ويحتاج سولشار لتعزيز تشكيلته في جانبين.



فهو يحتاج لإضافة المزيد من الكفاءة للتشكيلة لتقليص الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي مع تعزيز بعض المراكز المهمة لتحمل ضغوط المنافسة في دوري الأبطال والدوري المحلي.



وقال سولشار: "نحتاج إلى تشكيلة أكثر قوة وأداء أفضل العام المقبل وإلى تعزيز التشكيلة، سنخوض مباراة في منتصف كل أسبوع بدوري الأبطال وهذا يعني ضرورة المنافسة بأفضل تشكيلة ممكنة".



وتابع: "الأمر لا يشبه الدوري الأوروبي حيث يمكننا إراحة بعض اللاعبين ومنح الشبان الفرصة، الآن يجب أن نقاتل في كل مباراة".

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