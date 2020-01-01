نجم الأهلي السابق رشحت دونجا للقلعة الحمراء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال

تتردد أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة نادى الزمالك فى التعاقد مع نجم وسط بيراميدز نبيل عماد دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يملك إمكانيات فنية هائلة فى مركزه.

وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "دونجا لاعب مبشر للغاية وصغير فى السن ويملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، كما أن يعمل على تطوير نفسه ويملك سلاح التصويب بشكل مميز".
 
وأضاف: "طالبت بإنضمام دونجا للأهلي عندما كان لاعبًا بنادي الأسيوطي ولكن اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء لم تسعي لضمه".

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