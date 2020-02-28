شاهد.. عمرو أديب: "اللي علمني دهب أمي وخالتي"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:14 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين يعشقون الذهب، مضيفا: "أنا اللي علمني دهب أمي وخالتي.. أي حاجة كانت أمي تقول خد أرهن دول".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك أقاويل تتردد أن سعر السبيكة سيصل إلى 2000 دولار، منوها بأن حديثه لا يقصد به أن يوجه أحد لبيع أو شراء الذهب، مضيفا أن الاستثمار في الذهب مجدي، ولكن يمكن أن ينخفض فجأة.

وأضاف الإعلامي، أن هناك سيدات مازال لديها خواتم ذهبية وهى في المرحلة الثانوية، معقبا: "اللي عنده دهب قديم أو دهب مش بيتلبس ممكن يروح يحوله جنيهات، أو أونصات".

ارتفاع أسعار الذهب
هذا، وارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو جنيهين في منتصف تعاملات اليوم، ليصل إجمالي الارتفاع اليوم إلى 21 جنيها، ويسجل الجرام عيار 21 نحو 867 جنيها مقابل 865 جنيها بداية التعاملات، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا في أعلى سعر له على الإطلاق، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة.

ووفق واصف، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 743 جنيها مقارنة بـ741 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 990 جنيها مقارنة بـ988 جنيها، وصعد الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلى 6936 جنيها مقابل 6920 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب لمستويات قياسية اليوم الإثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى 1931.50 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1927.50 دولار.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعود وقفزت أكثر من 6% إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وارتفع البلاتين 2.1% إلى 933.07 دولار وكسب البلاديوم 1.4% إلى 2250.47 دولار.

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