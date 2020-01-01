بالتعاون مع روسيا.. سوريون يبنون كنيسة شبيهة بـ"آيا صوفيا"

قال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن سوريا تبني كنيسة ستكون نسخة عن الأيقونة التاريخية لكنيسة آيا صوفيا، وذلك بالتعاون بين روسيا ورجال أعمال سوريون في محافظة حماة وبدعم مجلس الدوما الروسي.





واكد "نيقولا"، في تدوينة له، الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وفدا من قاعدة حميميم الروسية قد قام، أول أمس، بوضع حجر الأساس لبناء كنيسة باسم آيا صوفيا في محافظة حماة في وسط سوريا، ستكون replica أو نسخة من الكنيسة الأثرية آيا صوفيا التي حولها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسجد رغم الادانات الدولية والشجب الدولي لتخريبه لأيقونة ثقافية وإنسانية عالمية لنشر الفرقة والتعصب الديني.





وفي سياق متصل، وبحسب صفحات إخبارية وطنية، التقى وفد عسكري من قاعدة حميميم الروسية بمسؤولين في "الدفاع الوطني" من بينهم "نابل العبدالله" و"سيمون الوكيل" في مدينة السقيلبية اليوم.





وقالت صفحة "الدفاع الوطني"، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الوفد زار عددا من المدارس المسيحية والكنائس والتقى برموز دينية ضمن جولة نظمها "نابل العبدالله" للوفد في السقيلبية.





و عمل الوفد الروسي على وضع الخطوات الأولى لحجر أساس كنيسة جديدة في مدينة السقيلبية أطلق عليها "آيا صوفيا" بدعم من مجلس الدوما الروسي ومشاركة من "الدفاع الوطني" ورجال اعمال في المحافظة.





كان المتروبوليت نقولا انطونيو، مطران طنطا وتوابعها (إرموبوليس) والوكيل البطريركى لشؤون المصريين والعرب في مصر، لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، ترأس خدمة صلاة مدائح للسيدة العذراء مريم في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر - القاهرة - بمعاونه في الصلاة المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعى الكنيسة.





جاء ذلك استجابة لدعوات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية في العالم وكان ذلك الساعة 12،30 صباحا في نفس التوقيت الذي الذي حدد لتقام فيه هذه الصلاة في جميع الكنائس الأرثوذكسية.





وكانت هذه الصلاة التضرعية لوالدة الإله تردد في نفس الوقت من جميع رؤساء الكهنة والكهنة بمختلف الكنائس الأرثوذكسية من أجل كنيسة آيا صوفيا وما آلت إليه.





وفي سياق متصل، قال المتروبوليت غابرييل من نيا إيونيا: "نرد على انتهاك الحرية الدينية بالصلاة.. الصلاة ثورتنا السلمية!"



