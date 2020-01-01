عمرو أديب: "هاخد إجازة شهر.. ولو حصل حاجة هتلاقوني موجود"

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قال الإعلامي عمرو أديب، أن اليوم يكون قد أتم موسمين في قناة "إم بي سي مصر"، معلنا أنه سيحصل على إجازة لمدة شهر، حيث لم يحصل على إجازة متواصلة منذ فترة.



وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "قدرنا نكون في سنتين برنامج ناجح.. والإجازة الواحد يرتاح فيها، ويدلع شوية"، متابعا: "في أي لحظة هيحصل أي حاجة هتلاقونا موجودين الساعة 10 في ميعادنا، أنا قريب جدا من الاستديو".



يستضيف برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، أبطال وصناع فيلم "صاحب المقام"، وهم: النجمة الكبيرة يسرا، والفنان المتألق آسر ياسين، والمخرج محمد العدل، والمُنتج أحمد السبكي، الليلة في التاسعة مساءً.



ويتحدث أبطال العمل، عن العرض الأول لفيلم "صاحب المقام" في عيد الأضحى، كأول فيلم عربي يتم عرضه على منصة إلكترونية في عرض أول، وقبل طرحة في دور السينما.



