كورونا.. اليابان تسجل 583 إصاب جديدة بالفيروس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
كشفت قناة NHK اليابانية، عن تسجيل اليابان 583 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصل إلى المجموع العام إلى 31961 إصابة مسجلة.

وذكرت القناة، أنه تم تسجيل معظم الحالات المكتشفة، في طوكيو "131" وفي أوساكا "87" وكذلك محافظة آيتشي "76".

ومنذ بداية الوباء، مات بسبب مرض كوفيد -19، في اليابان 1012 شخصا، وتم تقييم حالة 67 شخصا آخرين بأنها خطيرة، فيما تماثل 22775 شخصا للشفاء.

ومن أجل تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار الفيروس التاجي، اعتمدت سلطات طوكيو يوم الاثنين مشروع ميزانية إضافية تبلغ حوالي 310 مليار ين "حوالي 2.9 مليار دولار".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,529 مليون إصابة، بينهم أكثر من 653 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,117 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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