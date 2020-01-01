ننشر التقرير الطبي للطفل ضحية الاعتداء بدار أحداث قويسنا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشف التقرير الطبي للطفل عبد الرحمن عفيفي ضحية الإعتداء، على يد أحد المشرفين، بدار الأحداث بقويسنا، عن إصابته بكدمة بالعين اليسري، وإحمرار وكدمة بالجفون.

وبتوقيع الكشف الطبي على عينه تبين أن حدة النظر 69 للعين اليسري، والعين اليمني 66، ويحتاج إلى فحص لقاع العين.

ورصد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل استغاثة تم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 14 عام  للضرب المبرح على يد أحد المشرفين بدار الأحداث بقويسنا "دار الرعاية الاجتماعية" الأمر الذي أدى لتعرضه لإصابات بالغة،  وقد تم تحرير بلاغا على الخط الساخن حمل رقم  14437.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة التدخل لإنقاذ الطفل والتحري عن الواقعة وإعداد تقريرا بشأنها، وقد أمرت بإحالة الواقعة للجنة العامة  لحماية الطفولة  بمحافظة المنوفية لافتة إلى أن  اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة قويسنا قد توجهت إلى مقر المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم. 

وأضافت السنباطي أنه وبناء علي قيام أعضاء اللجنة بمقابلة الطفل المجني عليه والذي أنكر الواقعة مدعيًا أنها مجرد مشاجرة بينه وبين طفل أخر بالدار يبلغ من العمر 11 عاما ،وبناء علي ترآي اللجنة  من أن الطفل يظهر عليه كدمات بالعين اليسرى وأنها شديدة التورم بالإضافة إلى كدمات أخرى وعلامات للضرب على الوجه والجسم الأمر الذي أثار الشكوك والريبة مما حدا بأعضاء اللجنة الي التوجه الي مركز شرطة قويسنا  وقد تم تحرير محضر حمل رقم  13595 لسنة 2020 جنح مركز قويسنا والواقعة حاليا محل   تحقيقات النيابة العامة. 

وفي هذا الصدد تتوجه أمين عام المجلس بالشكر والتقدير لأعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظة لجهدهم المستمر والمضني في انقاذ الأطفال المعرضين للخطر مشيدة بدور لجان حماية الطفل بالمحافظات والتي تعد الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الوطنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر التضامن اخبار أحداث قويسنا

أخبار تهمك

بعد التأهل للأبطال.. مانشستر يونايتد يبدأ رحلة تعزيز الصفوف

منذ ساعة

فايلر يضع شروطه لمشاركة صالح جمعة

منذ ساعة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يحدد شرطًا وحيدًا للعفو عن "أزارو"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستقر علي بديل عمر خربين

منذ أقل من ساعتين

عرض رسمي من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"الطفولة والأمومة": فضيلة الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الضحية "جنة"

"الطفولة والأمومة": الدولة ملتزمة بنظام حماية وطني يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030

"القومي للطفولة" خط نجدة الطفل ينقذ ثلاثة فتيات من جريمة الاستغلال في أسيوط

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم للطفلة ساجدة ضحية تعذيب والدتها

نجدة الطفل توضح مصير الرضيعة "ساجدة" ضحية التعذيب وشقيقها

"القومي للطفولة" يحبط زواج بنت لم تبلغ السن القانوني بأسيوط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

11:21 م

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

10:11 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»